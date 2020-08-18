Pursaklar’da her yer dezenfekte ediliyor

PURSAKLAR Belediyesi koronavirüs nedeniyle dezenfeksiyon çalışmalarına hız kesmeden aralıksız devam ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarını kararlılık ve hassasiyetle sürdüren Pursaklar Belediyesi, ilçeyi baştan aşağı aralıksız dezenfekte ediyor. Ekipler, vatandaşların huzur ve sağlığı için koronavirüs oluşumunu engellemek için dezenfeksiyon çalışmalarına gece gündüz devam ediyor. Bu kapsamda cadde ve sokakların yanı sıra dinlenme alanları, kamu kurumları, parklar, ibadethaneler ve ortak kullanım alanları ekipler tarafından titiz bir çalışma ile dezenfekte ediliyor. Ayrıca koronavirüs tespit edilen vatandaşların binaları ve evleri belediye ekiplerince özenle dezenfekte edilerek steril hale getiriliyor.