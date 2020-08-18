Pursaklar’da park ve bahçelere bakım onarım

PURSAKLAR Belediyesi tarafından ilçe genelindeki park ve yeşil alanlarda bakım, onarım, çevre düzenlemesi ve yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Pursaklar Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan parklar ve yeşil alanlar, sıcak yaz günlerinde vatandaşlara en iyi hizmeti sunabilmek amacıyla bakıma alındı. Sıcaklıkların artmasıyla birlikte özellikle hafta sonları parklara yoğun ilgi gösteren vatandaşların hem bakımlı hem de temiz bir çevrede dinlenebilmesi için Pursaklar Belediyesi, yeşil alanlarda çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Pursaklar halkının yeşilin içinde gezebileceği, dinlenebileceği, kitap okurken çayını yudumlayabileceği, çocukları ile oyunlar oynayabileceği park ve yeşil alanlarda ekipler tarafından, eskiyen, yıpranan, kırılan bankları ve kamelyaları onarma, yenileme çalışmalarına devam ediyor.