Salih Dursun artık Gençler’de

GEÇEN sezonu Antalyaspor'da tamamlayan Başkent ekibine 2 yıllık imza attı. Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 29 yaşındaki savunma oyuncusu Salih Dursun'u kadrosuna kattı. Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "denildi. Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav da, Salih Dursun'a güvendiklerini belirterek, transferin iki tarafa da hayırlı olması temennisinde bulundu.