İlk evliliğinden iki çocuğu bulunan ve anlaşmazlık nedeniyle evliliğini sonlandıran, daha sonra ise K. Korkmaz isminde bir kişiyle 5 yıllık yaşadığı ilişki sonrası evlenmeye karar veren Şencan Korkmaz, eşinden şiddet gördüğü iddiasıyla Emniyet'e suç duyurusunda bulundu. Eşi K. Korkmaz'ın kendisine boşanma dilekçesi gönderdiğini ve bundan asla haberi olmadığını söyleyen Şencan Kokmaz, K. Korkmaz'ın 45 gün uzaklaştırma cezası aldığını söyledi. Mağdur Korkmaz, "Mutlu bir yuva kurmak, iyi bir aile olmak benim hakkım değil mi? Ben şiddetten ölmek istemiyorum" ifadesiyle yetkililere sesini duyurmaya çalıştı.Başından geçen ve yaşadığı olayları Avukatı Abdullah Pekgöz ile birlikte açıklayan Korkmaz, şu ifadelere yer verdi, "Benim ikinci evliliğim. Aslında evliliğe çokta sıcak bakmıyordum. İlk evliliğimden de sıkıntılı ve mağdur olarak ayrıldığımdan dolayı. Bu şahsın yaklaşımları, gözümü boyaması, çocuklarıma yakın davranması anlamında ilişkiyi başlatmamız için. 5 senelik bir ilişki dönemimiz oldu. Bunda da sürekli zaten aynı evde yaşıyorduk çocuklarıma baba gibi davranıyordu. Ama öyle gösteriyormuş. Evlendikten sonra evlenmeden önce de birçok kez şiddetine maruz kaldım."KORKMAZ, "Sevdiğim için katlanıyordum. Birçok kez gene aynı şekilde şiddetine maruz kaldım. Zaten Haziran'ın 15'inde evlendik. Aynı eve taşındık benim evimden ayrıldık onun evine taşındık. İyice değişmeye çalıştı. Evin içinde beni rencide ediyordu. Dışarıya çok farklı şekilde anlatıyordu. Çevreye çok farklı anlattı beni. Olay günü hiçbir şey yoktu ben evdeydim uyuyordum. Uykudan kaldırdı beni ne oldu dedim. Bu yaklaşmaya çalıştı ben istemiyorum dedim. Hani canımı sıktığı için. Sonra saldırdı bana. İstemedim bu şekilde başladı sonra zaten gerisi geldi şiddet uygulayınca ben dışarı kaçmaya çalıştım kapıyı kilitledi. Ben gideceğim dedim. Göndermedi beni. O sırada saçımdan tuttu ve sürükledi. Yatak odasına koştum ben pencereyi açtım ben. Eğer çıkartmıyorsan buradan çıkacağım dedim ben. Döşüme vurduğunda nefesim kesildi sırt üstü düştüm. Adam alışık olduğu için benim şikâyette bulunacağımı da düşünmüyordu. Tekrar kabul ediyordum hiçbir şey olmamış gibi. Pencereyi açtım buradan çıkacağım dedim ondan sonra telefonuyla çekim yapıyor atla atla diye çekim yaptı. Bende ne yapıyorsun ki dövdüğünü mü çekiyorsun dedim. Sonra telefona vurdum telefon yere düştü o sırada kapı çaldı. Eniştesigili çağırmış. Ben o sırada kapıyı açtım direk polisi aradım. Bugüne kadar beklememin sebebi benim ikinci evliliğim. Tekrar toplum içinde kadının yerini biliyorsunuz. Hem o açıdan baktım düşünmüyordum gerçekten düzelmiş olsa bu şekilde olmasını düşünmüyordum ve seviyordum gerçekten. Beni rencide ediyordu. Son zamanda senin memuriyetini yaktıracağım şeklide tehditler ediyordu. Ondan dolayı şikayette bulunmamıştım. Birçok çek evlenmeden önce aileme bile söylemiyordum. Seviyorum diyordum o anki psikolojimle şikayette bulunmamıştım. Düzelir diye bakıyordum ama hiçbir zaman düzelmedi" diye konuştu.