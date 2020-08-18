Sincan ‘Kıraathane Buluşmaları’nın konuğu yazar Yalnızuçanlar

SİNCAN Belediyesi dijital ortama taşıdığı etkinliklerle kültür-sanat faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor. "Kıraathane Buluşmaları"nın bu haftaki konuğu Yazar Sadık Yalsızuçanlar oldu. Sincan Belediyesi sayısını 4'e çıkardığı millet kıraathanelerinde Sincanlılara hizmet etmeye devam ediyor. Vatandaşların sohbet edip, kitap okuduğu; gençlerin ferah ve nezih ortamlarda ders çalışabildiği millet kıraathaneleri aynı zamanda önemli isimleri Sincanlılarla buluşturuyor. Abdurrahim Karakoç Millet Kıraathanesi bu hafta Yazar Sadık Yalsızuçanlar'ı ağırladı.