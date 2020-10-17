Güvenlik görevlisi engelli kardeşlerı sevındırdı

merkezine 23 kilometre mesafedeki Yukarı Çavundur Mahallesi'nde yaşayan ve küçük beyincikteki denge kromozomlarının gelişmemesi nedeniyle 13 yaşlarından itibaren engelli kalan Halil İbrahim ve Rukiye Aksu kardeşlerin, bilgisayarları olmadığı için salgın sürecinde eğitimleri sekteye uğradı. Çiftçilikle uğraşan baba İsmail Aksu, çocuklarının uzaktan eğitimlerini devam ettirebilmeleri için Yukarı Çavundur Mahallesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nden yardım istedi. Dernek Başkanı Osman Şahbudak'ın sosyal medyadan destek çağrısını gören bir kamu hastanesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Ünal Özer, evindeki bilgisayarını engelli kardeşlere hediye etti. Paylaşımı görünce çok duygulandığını belirten Özer, "Elimde bir bilgisayar olduğunu ve verebileceğimi söyledim. Bu şekilde bilgisayarı kardeşlerimize hediye ettim. Allah yollarını açık etsin. İnşallah hayallerini yerine getirmekte muvaffak olurlar" diye konuştu. Oğlunun ve kızının okuyup kendi ayakları üstünde durabilmek istediklerini ifade eden İsmail Aksu da imkanı olmadığı için bilgisayar alamadığını dile getirdi. Aksu, bilgisayarını bağışlayan Özer'e teşekkür etti.