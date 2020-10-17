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Polis ekipleri silah satıcılarını nefes kesen operasyonla yakaladı

Giriş Tarihi: 17.10.2020 ABONE OL
Polis ekipleri silah satıcılarını nefes kesen operasyonla yakaladı
ADANA'DAN Ankara'ya suç örgütlerine silah satmak için gelen kaçakçılara yapılan operasyonda 6 kişi yakalandı, 3 adet silaha el konuldu. Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Gölbaşı'nda yapılan operasyonda, Adana'dan Ankara'ya silah taşıdığı tespit edilen iki araç polis ekiplerince durduruldu. Araçlarda yapılan aramalarda aracın iç kesimlerine ve taşıdıkları kıyafetlerin arasına gizlenmiş 2 adet 9 mm tabanca, 1 adet 7.65 mm tabanca, 12 adet 9 mm dolu fişek, 4 adet 7.65 mm dolu fişek olmak üzere toplam 3 adet tabanca, 16 adet dolu fişek bulundu. Araçta bulunan 6 kişi, ruhsatsız silah, mermi, mühimmat ve kesici alet bulundurma suçundan gözaltına alındı.
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Polis ekipleri silah satıcılarını nefes kesen operasyonla yakaladı
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