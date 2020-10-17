Sincan’da köylü pazarlarına yoğun ilgi

köylülerin bin bir emek vererek ürettiği sebze ve meyvelerin doğrudan satışa sunulduğu köylü pazarları yoğun ilgi görüyor. Belediyenin üreticilere destek vermek ve tüketicileri doğal ürünlerle buluşturmak amacıyla kurduğu köylü pazarlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Kış mevsimi adım adım yaklaşırken, sofralarına hem doğal hem taze ürünler götürmek isteyen vatandaşlar köylü pazarlarına akın ediyor. Sincanlı vatandaşlar dalından koparılan sebze ve meyveleri en doğal haliyle sofralarına taşıyor. Kışlık turşular kuruluyor, melemenler yapılıyor. Köylü pazarı kurulan yerler şöyle: Salı günleri Mevlana Mahallesi Cuma Pazarı yeri, Çarşamba günleri Menderes Mahallesi Çarşamba Pazarı yeri, Cuma günleri Osmanlı Mahallesi Salı Pazarı yeri, Pazar günleri ise Mustafa Kemal Mahallesi Cumartesi Pazarı yeri.