Bunu tabelaya yansıtmak istiyoruz

SÜPER Lig ekibi Ankaragücü, 5. haftanın açılış maçında bugün deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşılaşacak. Ligde bir haftayı bay geçen ve 3 maça çıkan sarı-lacivertliler, istediği başlangıcı yapamadı. Başkent ekibinin hocası Fuat Çapa, kasım ayındaki milli araya kadar oynayacakları 4 maçtan da maksimum puanı alarak öz güvenlerini artırmaları gerektiğini söyledi. Milli arayı en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını vurgulayan Çapa, "Şimdi diğer milli araya kadar önümüzde 4 maç var. Ekim ayı çok daha iyi olacak. 4 maçtan tabii ki 12 puan almak istiyoruz. Çaykur Rizespor maçına odaklandık. Oynamış olduğumuz oyun son iki maçta iyiydi. Girdiğimiz pozisyonlar daha fazlaydı. Tabii insanlar pozisyonlara değil sonuca bakar. Artık bunu tabelaya yansıtmak zorundayız" dedi ve şöyle devam etti:

2023 BİZİ HEYECANA SOKTU

"Oyun olarak rakiplerimizin gerisinde değiliz. Bu sezonki hedefimiz ligde kalmak, sezonu 12, 13, 14. sırada bitirmek. Şu an aramızda altyapımızdan arkadaşlarımız da var. Ankaragücü 2023 hedeflerini anlattığı için bizi heyecanlandırdı. Bunu gerçekleştirmek için çalışacağız."