Başkan Altınok ‘Zirve Etkinlik’te gençlerle buluştu

Belediye Başkanı Turgut Altınok, Avrupa Yerel Demokrasi Haftası (AYDH) kapsamında Keçiören'de yaşayan Türk ve yabancı uyruklu 14 genç ile 'Zirve Etkinlik' adı altında tertip edilen toplantıda bir araya geldi. Başkan Altınok, "Vatandaşlarımızı aktif olarak yönetime dâhil ettiğimiz yönetim anlayışımızı gençlerimize anlattık. Demokratik toplumlarda bireyin hak ve sorumluluklarının farkında olması gerektiğinin önemini ortaya koyduk. İstişare kültürünü içselleştirmemiz gerektiğini ve Keçiören'de istişare kültürünü nasıl geliştirdiğimizi detaylarıyla paylaştık" dedi.Başkan Altınok, yerel ve bölgesel düzeyde vatandaşların karar alma mekanizmalarına katılımını artırmak amacıyla her yıl 47 Avrupa Konseyi üye ülkesinde çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan AYDH kapsamında 14 genç ile telekonferans yöntemiyle buluştu. Altınok, yerel yönetimlere ilişkin çeşitli fikir alışverişinde bulunulan 'Zirve Etkinlik'te Keçiören'in marka değerini artırmak için yeniliklere ve her türlü faydalı projeye açık olduklarını, gençlerden ve vatandaştan gelen her bir öneriyi ise dikkatle değerlendirdiklerini belirtti.