‘Bzim için lig yeni başlıyor’

ANKARASPOR'DA ilk 4 haftada 3 puanda kalan takımda teknik direktör Ali Güneş'in yerine göreve gelen İsmet Taşdemir, bugün çıkacağı ilk maç öncesinde düşüncelerini SABAH Ankara ile paylaştı. Başarılı teknik adam, yeni takımı Ankaraspor için ligin yeni başladığını söyledi. Geçen sezon da takımı çalıştırma ve tanıma fırsatı bulan Taşdemir, bu sezon milli takım arasında takımın başına geçerek kolları sıvadı. Taşdemir, "Ankaraspor geçen sezon da çalıştığımız ve bildiğimiz bir kulüp. Yeniden burada olmak mutluluk verici. Geçtiğimiz sezon genç bir kadroyla ligde mücadele vermek bizim için oldukça zorlu olmuştu. Fakat bu sezon yönetimin değişmesi ve transfer yasağının kalmasıyla futbol adına olumlu şeylerin yaşanmasına neden olmuş durumda. Geçen sezonki genç kadroyla ve bu sezon en azından ligi bilen oyuncuların karması ileriye dönük daha olumlu bakmamızı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

"İVME KAZANACAĞIZ"



Milli takım arasında iş başı yapmanın kendisi ve takım için avantaj olduğunu söyleyen Taşdemir, "Takımı tanımak ve eksikliklerimizi kavramak adına zamanımız oldu. Gayet verimli iki haftalık süreci geride bıraktık. Bu hafta zorlu bir rakiple kendi sahamızda mücadele vereceğiz. Rakibimizin etkili, iş bitirici oyuncularının ve oturmuş bir kadrosunun olmasına rağmen takımıma sonuna kadar güveniyorum. Takıma yeni katılan oyuncuların da tam anlamıyla takıma adapte olmalarıyla Allah'ın izniyle yukarıya dönük ivme kazanacağımıza inancım yüksek" şeklinde konuştu.