En iyı narkotık polısı: Anne

Uyuşturucuyla mücadelede annelere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışmasının yürütüleceği proje kapsamındaki ilk toplantı Vali Yunus Sezer'in başkanlığında gerçekleştirildi.Valilik Makam Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda bağımlılıkla mücadele kapsamında ilimizde yürütülen 'Hayat Boşluk Kabul Etmez' ve 'Huzur Köy' projeleri ile ilgili açıklamalarda da bulunan Vali Sezer "Bağımlılık ile mücadelemiz ilimiz genelinde başlattığımız projelerle devam ediyor. Bu kapsamda madde kullanan 19 yaş ve üzeri bağımlı bireylerin tedavi edilerek sosyo-ekonomik hayata entegrasyonlarını sağlamak için 'Huzur Köy' projesi kapsamında bir rehabilitasyon merkezi kuruyoruz. Yataklı rehabilitasyon merkezimizde, meslek edindirme atölyeleri bulunacak, bu atölyelerde madde bağımlısı bireylerin 1 yıllık rehabilitasyon süreci içerisinde, psiko-sosyal tedavilerinin yanında ilgili meslek eğitmenleri tarafından verilecek eğitimler ile yeterli mesleki bilgi ve beceri kazanmaları sağlanarak istihdam edilebilirlikleri arttırılacak" şeklinde konuştu.

ÖNÜNE GEÇMİŞ OLACAK

İçişleri Bakanlığınca başlatılan "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamında da bugün ilimizde ilk toplantıyı gerçekleştirdiklerini, ilçelerimizde de projeyi uygulama noktasında çalışmalara başlandığını aktaran Vali Sezer "Sayın Bakanımızın da panelde belirttiği üzere uyuşturucu sorununu yıkacak şey, anne yüreği ve iradesidir. "En iyi narkotik polisi: anne" projesi kapsamında ilimizde valiliğimiz koordinasyonunda küçük anne grupları oluşturularak mahalle, ilçe ve il temsilcisi anneler belirlenecek. Annelerimiz bilinçlendirilecek ve çocuğunun farkına varması sağlanacak. Böylece anneler çocuklarının uyuşturucu bataklığına düşmesinin önüne geçmiş olacak" dedi.

HAKAN GÖKKAYA