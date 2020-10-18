Haksız kart Ankaragücü’nü bitirdi

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üper Lig'in 5. haftasında oynanan Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü maçına orta hakem Abdulkadir Bitigen'in verdiği karar maça damga vurdu. Rize'deki maça Ankaragücü fırtına gibi başladı.
6. dakikada Lobjanidze'nin sağdan ceza sahası içerisine ortasında Paintsil'in vuruşunda defansa çarpan top filelere gitti: 0-1. 16. dakikada Ankaragücü oyuncularının defansın arkasına uzun pasında kaleci Gökhan Akkan'ın ceza sahası dışına çıkarak ayağı ile uzaklaştırmak istediği topu Melnjak iyi kontrol edemeyince sekerek Paintsil'in önünde kaldı. Kaleci Gökhan Akkan'dan hızlı davranan Paintsil meşin yuvarlağı kafa ile boş filelere gönderdi: 0-2.
MAÇIN KIRILMA ANI
18'de Abdullah Durak'ın ceza sahası içerisine uzun pasında Fernando'nun kontrol edip sağ ayağı ile plase vuruşunda top filelere gitti: 1- 2. 43. dakikada Pinto'nun sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında iki kişi arasında iyi yükselen Börven'in kafa vuruşunda top filelere gitti: 1-3.
45+1. dakikada kazanılan faul atışında Boldrin'in 30 metreden düzgün vuruşunda top filelere gitti: 2-3. Maçın kırılma anı ise ilk yarının uzatma dakikasında yaşandı. 38. dakikada ilk sarı kartını gören Alper Potuk, ilk yarı biterken rakibiyle yükseldiği hava topunda Rizeli futbolcuya temas etmeden yere inerken hakemin ikinci sarı kartı göstermesiyle atıldı.
İkinci yarıda da goller devam etti. REMY HAT-TRİCK YAPTI
52. dakikada Sarlija'nın topa elle müdahalesine VAR incelemesinin ardından hakem penaltıya hükmetti. Remy'nin vuruşunda top filelere gitse de Bitigen, VAR'dan gelen uyarı ile penaltıyı iptal etti. Tekrarlanan Remy'nin vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 3-3. 60'ta Şahverdi Çetin'in Moroziuk'a ceza sahası içerisinde müdahalesine hakem ikinci kez penaltıya hükmetti. 62'de Remy'in yine fileleri havalandırdı: 4-3.
78'de ev sahibi ekipte Remy hat-trick ile skoru 5-3 yaptı. Karşılaşma yeşil-mavili ekibinin 5-3 üstünlüğü ile sona erdi.
'DEPLASMANDA 3 GOLLE YENILMEK ÜZÜCÜ'
İSTANBUL'DAN MUTLU DÖNÜŞ
ANKARA SABAH
Editör: Serkan ÜNLÜ - Tasarım: Ulaş ELMALI 18 EKİM 2020 PAZAR
Ankara Keçiörengücü, İstanbul deplasmanında karşılaştığı Ümraniyespor karşısında 45. dakikada geriye düşse de penaltıdan Süleyman ve Cem Ekinci'nin golleriyle maçı kazanarak 5. haftada 3. galibiyetine ulaştı TFF 1. Lig'in 5. haftasında Ankara Keçiörengücü, İstanbul'da karşılaştığı Ümraniyespor'u yenerek sezona hızlı girişini sürdürdü: 2-1. İşte İstanbul'daki maçın önemli dakikaları:
15. dakikada Keçiörengücü'nn sağ kanattan geliştirdiği atakta Abdulkadir'in ortasına Fatih kafa ile vurdu. Kaleci Eyüp topu güçlükle kornere tokatladı. 45'te Akabueze, Abdulkadir'e baskı yaparak topu kaptı. Ceza sahası içine giren Akabueze, uzak köşeye vurdu. Mert Kula topu uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 1-0.
62. dakikada Başkent temsimcisinin kullandığı korner atışında Zickovic'in Kone'ye müdahalesine hakem penaltı kararı verdi. 63. dakikada beyaz noktaya gelen Süleyman Ongun, topu filelerle buluşturdu: 1-1. CEM 75'TE NOKTAYI KOYDU
69. dakikada Keçiörengücü sol kanattan kullandığı kornerde Mert Kula'nın kava vuruşu Cem'in önüne düştü. Cem'in dar açıdan yaptığı vuruş, yan ağlarda kaldı. 75'te Cem pasını Kone ile buluşturdu. Kone, rakip savunmadan sıyrılarak çizgiye indi ve topu ceza alanına gönderdi. Topla altı pasın üzerinde buluşan Cem, takımını öne geçiren golü kaydetti: 1-2.
Bu skorla biten maçla birlikte Ankara Keçiörengücü, TFF 1. Lig'de 5. haftada 3. galibiyetine ulaşmış oldu. 2 1
'Haftanın maçı' olmaya aday Rize'deki karşılaşmada yok, yoktu: 8 gol, skandal 1 kırmızı kart, biri VAR'la tekrarlanan iki penaltı HAKSIZ KART ANKARAGÜCÜ'NÜ BİTİRDİ
Başkent temsilcisi, Rize'de henüz 16. dakikada Paintsil'in golleriyle 2-0 öne geçmişti. Ancak hakem Abdulkadir Bitigen
'in ilk yarıda 7 dakika içinde Alper Potuk'u iki sarı kartla atmasıyla 10 kişi kalan sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor'a direnemedi S
üper Lig'in 5. haftasında oynanan Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü maçına orta hakem Abdulkadir Bitigen'in verdiği karar maça damga vurdu. Rize'deki maça Ankaragücü fırtına gibi başladı.
6. dakikada Lobjanidze'nin sağdan ceza sahası içerisine ortasında Paintsil'in vuruşunda defansa çarpan top filelere gitti: 0-1. 16. dakikada Ankaragücü oyuncularının defansın arkasına uzun pasında kaleci Gökhan Akkan'ın ceza sahası dışına çıkarak ayağı ile uzaklaştırmak istediği topu Melnjak iyi kontrol edemeyince sekerek Paintsil'in önünde kaldı. Kaleci Gökhan Akkan'dan hızlı davranan Paintsil meşin yuvarlağı kafa ile boş filelere gönderdi: 0-2.
MAÇIN KIRILMA ANI
18'de Abdullah Durak'ın ceza sahası içerisine uzun pasında Fernando'nun kontrol edip sağ ayağı ile plase vuruşunda top filelere gitti: 1- 2. 43. dakikada Pinto'nun sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında iki kişi arasında iyi yükselen Börven'in kafa vuruşunda top filelere gitti: 1-3.
45+1. dakikada kazanılan faul atışında Boldrin'in 30 metreden düzgün vuruşunda top filelere gitti: 2-3. Maçın kırılma anı ise ilk yarının uzatma dakikasında yaşandı. 38. dakikada ilk sarı kartını gören Alper Potuk, ilk yarı biterken rakibiyle yükseldiği hava topunda Rizeli futbolcuya temas etmeden yere inerken hakemin ikinci sarı kartı göstermesiyle atıldı.
İkinci yarıda da goller devam etti. REMY HAT-TRİCK YAPTI
52. dakikada Sarlija'nın topa elle müdahalesine VAR incelemesinin ardından hakem penaltıya hükmetti. Remy'nin vuruşunda top filelere gitse de Bitigen, VAR'dan gelen uyarı ile penaltıyı iptal etti. Tekrarlanan Remy'nin vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 3-3. 60'ta Şahverdi Çetin'in Moroziuk'a ceza sahası içerisinde müdahalesine hakem ikinci kez penaltıya hükmetti. 62'de Remy'in yine fileleri havalandırdı: 4-3.
78'de ev sahibi ekipte Remy hat-trick ile skoru 5-3 yaptı. Karşılaşma yeşil-mavili ekibinin 5-3 üstünlüğü ile sona erdi. STAT: Çaykur Didi GOLLER: Fernando (19), Boldrin (45), Remy (Dk.55, 62 Pen., 78) / Paintsil (6, 16), Borven (43) KIRMIZI KART: Dk.45 Alper Potuk SARI KARTLAR: Sarlıja, Borven ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan 6, Dilaver 6, Meriah 4, Moroziuk 6, Melnjak 5 (Dk.69 İsmail 5), Abdullah 7, Baiano 7 (Dk.81 Jovancic ?), Donsah 5 (Dk.46 Skoda 6), Boldrin 7, Fernando 7 (Dk.69 Michalak 6), Remy 8 (Dk.83 Tunay ?) MKE ANKARAGÜCÜ: Friedrich 4, Pazdan 5 (Dk.67 Emre 6), Erdi 5, Kitsiou 6, Pinto 6, Voca 5 (Dk.87 Atakan ?), Lobjanidze 7 (Dk.73 Adzic 5), Şahverdi 6 (Dk.67 Endri 5), Alper 5, Paintsil 7 (Dk.46 Sarlija 5), Borven 6 HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen, Kerem Ersoy, İbrahim Bozbey Çaykur Rizespor: 5 MKE
ÇAYKUR Rizespor'a 5-3 mağlup olan Ankaragücü'nün teknik direktörü Fuat Çapa maç sonu üzgündü... Tecrübeli teknik adam şunları söyledi: "Deplasmanda 3 gol atıp mağlup gelmek bizleri üzdü. İlk yarı her şey normaldi. Alper'in kırmızı kartında hakemin verdiği karar doğruysa tamam ama değilse bu camia ve ben çok üzülürüm.
Alper yalan söylemez. İnşallah Alper'in anlattığı gibi değildir. Rakibin Skoda'yı oyuna sokacağını biliyorduk. Devre arasında bir savunma oyuncusu daha oyuna aldık. İkinci yarı gereksiz yere yaptırdığımız bir penaltı oldu. Gerekli önemleri almıştık ama peşinden gelen ikinci penaltı geldi.
Deplasmanda 3 gol atıp mağlup olmak üzücü. Maçı genel olarak değerlendirdiğim zaman taktiksel olarak yapacak çok fazla bir şey olmadığı açık. Önümüzdeki haftalarda galibiyetle tanışmak zorundayız."