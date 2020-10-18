İstanbul’dan mutlu dönüş

Ekinci'nin golleriyle maçı kazanarak 5. haftada 3. galibiyetine ulaştı TFF 1. Lig'in 5. haftasında Ankara Keçiörengücü, İstanbul'da karşılaştığı Ümraniyespor'u yenerek sezona hızlı girişini sürdürdü: 2-1. İşte İstanbul'daki maçın önemli dakikaları: 15. dakikada Keçiörengücü'nn sağ kanattan geliştirdiği atakta Abdulkadir'in ortasına Fatih kafa ile vurdu. Kaleci Eyüp topu güçlükle kornere tokatladı. 45'te Akabueze, Abdulkadir'e baskı yaparak topu kaptı. Ceza sahası içine giren Akabueze, uzak köşeye vurdu. Mert Kula topu uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 1-0. 62. dakikada Başkent temsimcisinin kullandığı korner atışında Zickovic'in Kone'ye müdahalesine hakem penaltı kararı verdi. 63. dakikada beyaz noktaya gelen Süleyman Ongun, topu filelerle buluşturdu: 1-1.

CEM 75'TE NOKTAYI KOYDU

69. dakikada Keçiörengücü sol kanattan kullandığı kornerde Mert Kula'nın kava vuruşu Cem'in önüne düştü. Cem'in dar açıdan yaptığı vuruş, yan ağlarda kaldı. 75'te Cem pasını Kone ile buluşturdu. Kone, rakip savunmadan sıyrılarak çizgiye indi ve topu ceza alanına gönderdi. Topla altı pasın üzerinde buluşan Cem, takımını öne geçiren golü kaydetti: 1-2. Bu skorla biten maçla birlikte Ankara Keçiörengücü, TFF 1. Lig'de 5. haftada 3. galibiyetine ulaşmış oldu.