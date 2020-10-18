Sahte içkiden ölüm davasında sanıklar yargılanmaya başladı

ANKARA'DA, Şengül Elmir'in (55) alkol aldıktan sonra ölümüyle ilgili haklarında dava açılan Oktay Yılmaz ile Musa Güney'in yargılanmasına başlandı. Duruşmada savunma yapan her iki sanık da sahte içki üretmediklerini ileri sürdü. Ankara'da yaşayan Şengül Elmir, 21 Mart 2020 tarihinde kaldırıldığı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesinde hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu, Elmir'in metil alkol zehirlenmesi sonucu öldüğünü tespit etti. Başlatılan soruşturmada kapsamında, Elmir'in 14 yaşındaki kızı G.E.'nin ifadesi alındı. G.E, 20 Mart'ta annesinin, alkol almak üzere Oktay Yılmaz'ın evine gittiğini ve gece saatlerinde eve döndüğünü, pet şişede getirdiği alkolü de daha sonra içtiğini anlattı. Annesinin ertesi sabah uyandığında "Kızım ben hiçbir şey göremiyorum" dediğini ve yalpaladığını ifade eden G.E, akşam saatlerinde hastaneye götürdükleri annesinin öldüğünü söyledi. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Şengül Elmir'in içkiyi temin ettiği belirlenen Oktay Yılmaz ile Musa Güney hakkında, 'olası kastla öldürme' suçundan 20 yıldan 25'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanık Oktay Yılmaz ile tutuksuz sanık Musa Güney ve avukatları katıldı. Oktay Yılmaz, savunmasında suçlamaları kabul etmedi. Yılmaz, içki ürütmediğini, o gece içtikleri içkinin de sahte olduğunu bilmediğini söyledi. Sanık Musa Güney de, sahte içki üretimiyle ilgisinin olmadığını ve Oktay Yılmaz ile telefon irtibatı nedeniyle suçlandığını iddia etti. Sanık savunmalarının ardından avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu belirterek, beraat talebinde bulundu. Savunmaların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Oktay Yılmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.