Aile hekimleri Kovid-19 ile mücadelede ön saftalar

KOVID-19 ile mücadelede doktorlar, hemşireler, filyasyon ekipleri, ambulans ekipleri, laboratuvar çalışanları ve diğer tüm sağlık personelleri özveri ile olağanüstü bir efor sarf ederken, aile hekimleri de önemli bir halkayı oluşturuyor. Aile hekimleri, kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite sürecini yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın her kişiye kapsamlı ve devamlı olarak vermekle yükümlü olan doktorlardır. Aynı zamanda gerektiği ölçüde gezici sağlık hizmeti veren ve tam gün esasına göre çalışan aile hekimliği uzmanı veya Sağlık Bakanlığının öngördüğü eğitimleri alan uzman tabip veya tabiplerdir. Kovid-19 pandemisi ile mücadelede de hastaların takibi ve yönlendirilmesi noktasında kilit öneme sahip olan aile hekimleri, bu süreçte tüm sağlık çalışanları gibi ekstra çaba sarf ediyor. Pandemi döneminde kendilerine başvuruların arttığını belirten Aile Hekimi Dr. Birsen Unat, "Aile hekimliği bireylerin sağlık kuruluşlarına başvurudaki ilk kapısıdır. Koruyucu sağlık hizmetleri, gebe, bebek, çocuk takipleri ve tüm aşılamalar aile hekimliklerinde yapılmaktadır. Kronik hastalıkların takibinin yanı sıra akut hastalıkların teşhis ve tedavisi de birimlerimizde yapılmaktadır. Pandemi döneminde hastaneye gitmek istemeyen ve hastaneden randevu alamayan hastalar da bize gelmektedir. Pandemi döneminde bize başvurular kat be kat arttı" şeklinde konuştu.