Daha az suyla daha çok alan sulanacak

TARIM ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, ilçede bakanlıklarınca yürütülen çalışmaları denetlemek ve bir dizi temasta bulunmak üzere Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'u ziyaret etti. Bakanlık tarafından ilçede yürütülen Ova Çayı Islahı Projesi'nin tamamlanması, Durhasan Şah Tabiat Parkı'nın Kahramankazan Belediyesi'ne tahsis edilmesi ile çiftçi ve üreticilere tohum, ilaç ve ve ekipman desteği sağlanması konuları masaya yatırıldı. Bakan Yardımcısı Aksu, hizmetlerin tamamlanması için yoğun şekilde çalışıldığını belirterek, bu projelerin en kısa sürede ilçeye kazandırılacağını kaydetti.Bakan Yardımcısı Aksu, ilçedeki çiftçi ve üreticilerin yüzünü güldürecek bir de müjde verdi. İlçedeki çiftçilerin uzun yıllardır beklediği kapalı sulama sisteminin Kahramankazan'da hayata geçirilmesine ilişkin projenin, bakanlığın 2021 yatırım planına dahil edildiğini söyledi. Aksu, bu projenin de en kısa sürede tamamlanacağını ifade etti. Kapalı sulama sistemi projesinin tarım ve hayvancılık alanında yoğun bir potansiyele sahip olan Kahramankazan'da hayata geçirilmesiyle birlikte ilçeye bu alanda önemli bir katkı sunmuş olacak. Böylece, su kaybının önüne geçilerek, daha az suyla daha çok alanın sulanması sağlanarak, sulanamayan alanlar da suyla buluşturulmuş olacak. Başkan Oğuz tarım potansiyeli yüksek ilçenin kapalı sulama sistemi ve diğer projelerin tamamlanmasıyla önemli değerlere kavuşacağını söyledi.