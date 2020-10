Duygu’nun halter azmi

Down sendromlu Duygu Bakrıyanık(14), 1,5 yaşında göz nezlesi oldu. Ailesi Duygu'yu doktora götürdü. Doktor göz tansiyonu olduğunu söyledi. Minik Duygu tam 14 kez göz ameliyatı oldu. Ailesi ilk başta Duygu'yu kabullenmekte zorlansa da günden güne Duygu'ya daha da bağlandı. Duygu'yu öğretmeni Sevdişan Ünlü bir gün beden eğitimi dersinde keşfetti. Ve 6 ay önce Halter Antrenörü Ersin Akyüz ile tanıştırdı. Çalışmalara başlayan Duygu günden güne yol kat etti. Annesi ve öğretmenleri gösterdiği bu güzel gelişimden memnun olduklarını ifade etti. Duygu şimdi halter branşında başarılar elde etmek istiyor.Duygu'yu keşfeden öğretmeni Sevdişan Ünlü(34) şöyle anlattı: "Duygu 2 sene önce öğrencimdi. Onda kontrolsüz bir gücün olduğunu fark ettim. Beden eğitimi dersinde halat çekme yarışı yapalım dedik. 4 stajyer öğrenci vardı. Duygu'yu da bir tarafa aldım. Bir deneyelim bakalım nasıl çekecek mi derken duygu 4 kızı birden çekti. Herhalde tesadüf dedim. Daha sonra tekrar aynı şeyi yaptırdım. Daha sonra ağırlık topları verdim. O noktada sende bir şey var dedim. Gazi üniversitenin rektör danışmanına gittim. Onun aracılığıyla görme engellilerde halterde dünya şampiyonu Bircan Şimşek ile tanıştım. O da beni Ersin hocama yönlendirdi. Duygu'nun spor yönünde ilerlemesini istediğim için böyle bir yola girmesini istedim. Okullarımız ayrıldı mezun oldu. Görüşüyoruz" dedi. Anne Bahar Bahrıyanık(38), daha önce Down sendromunu bilmediğini ve çok şaşırdığını belirterek kızı Duygu'yu şu şekilde anlattı: "4.5 aylık hamileyken doktorlar sıkıntılı bir durum olduğunu bana anlattı. Daha önce down sendromlu bir çocuk görmemiştim. Köyden gelmiştik. Down sendromu nedir onu bilmiyordum. Doktorlar gelip çocuğumun down sendromlu olduğunu söyledi. Emzirirken surat ifadesi, bakışları değişik geliyordu. Oğluma hiç benzemiyordu. Daha sonra alıştım. Çok değişik bir duyguydu."İLERDE doktor olmak istediğini söyleyen Duygu, "Okulumu, hocalarımı çok seviyorum. Mekik çekiyorum. Halter yapıyorum. Ersin hocayla çalışıyorum. Hem dünyada hem de Türkiye'de şampiyon olmak istiyorum. Doktor olmak istiyorum" diye konuştu."11 aylıkken özel eğitime başladık. Bir gün gözünde kızarıklık oldu. Hastaneye götürdük. Alerji, göz tansiyonu dediler. Daha sonra gözü iltihap oldu. Gözüne leke geldi. 1.5 yaşındayken 14 kez gözünden ameliyat oldu. Daha sonra görme yeteneğini kaybetti. Down sendromu tam kabullendik derken bu çıktı. O süreç zor geçti. Duygu şuan 14 yaşında. O bizi biz de onu çok seviyoruz. 14 sene içinde biz Duygu'ya alıştık duygu bize alıştı. Duygu'nun sporla uğraşmasını çok istiyordum. Sağ olsun Sevdişan hocam da buna önder oldu. Spor ve özel eğitimle beraber Duygu'da çok büyük değişiklikler oldu. Davranış şekli değişti. Duygu çok inat bir çocuktu. Şimdi söz dinliyor. Evde de spor yapıyor. Kalabalığı hiç sevmez. Bana yemek yaparken, çamaşır asarken yardım etmeye çalışır"dedi.HALTER Antrenörü Ersin Akyüz (50), "2006'dan beri görme engelli çocukları çalıştırmaya başladım. Çok sporcu yetiştirdim. Çok görme engelli sporcum var. Duygu ile yaklaşık 6 aydır beraberiz. Araya pandemi girdi. Çok çalışamadık. Fiziki özellikleri çok iyi. Antrenmanlara devam eder çok çalışırsa Duygu'yu inşallah dünya şampiyonu olarak görebileceğiz. Duygu gibi çocuklarımızın gelip sosyalleşmelerini istiyoruz" diye konuştu.