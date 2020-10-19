Gençler, Kartal’ı indirdi sıra Horoz’da

GENÇLERBIRLIĞI, Süper Lig'in 5. haftasında bugün sahasında Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak. Üçüncü haftayı maç yapmadan geçen Gençlerbirliği, bu sezon oynadığı 3 maçta 4 puan topladı. Sezonun ilk haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a 2-0 yenilen başkent temsilcisi, 2. hafta mücadelesinde İttifak Holding Konyaspor ile golsüz berabere kaldı. MILLI ara öncesi Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 yenen Gençlerbirliği, Yukatel Denizlispor karşısına moralli çıkacak. Başkent ekibinde Salih Dursun, sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.FK ve MKE Ankaragücü ile ligde galip gelemeyen 3 takımdan biri konumundaki yeşilsiyahlı ekip, Süper Lig'de en çok karşılaştığı 6 takımdan biri olan Gençlerbirliği ile 41. kez mücadele edecek. Daha önce 40 müsabakada 12 kez Başkent ekibi galip gelirken, Ege temsilcisi sahadan 16 kez 3 puanla ayrılan taraf oldu.