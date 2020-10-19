Keçiören’de 2 ton elektronik atık geri dönüştürüldü

KEÇİÖRENBelediye Başkanı Turgut Altınok, son bir yılda 2 ton elektronik atık toplandığını belirtti. Altınok, "Atıkların geri dönüşümü noktasında bilinçli ve sorumluluk sahibi bir toplum inşa edersek herkes gönüllü olarak doğasever olur. Biz de elektronik atıkların çevreye zarar vermemesi için vatandaşımızın kullanmadığı atıkları belediye olarak topluyoruz" dedi. Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında ilçede bulunan ve kullanım ömrünü tamamlayan elektronikleri toplayarak geri dönüşüme kazandırmaya devam ediyor. Son bir yılda 2 tondan fazla atık toplayan Keçiören Belediyesi, geri dönüşüme katkı sunmak isteyen vatandaşların evlerinde atıl durumda bulunan ve taşınması güç olan elektronik atıkları ise görevliler aracılığıyla evlerden alıyor. Ayrıca vatandaşın kendisi de elektronik atıklarını Keçiören Belediyesine bağlı kültür merkezleri, spor tesisleri, KEDEM ve KEÇMEK Kurs Merkezlerine teslim edebiliyor.