Toksik obezitesi olanlar risk altında

UZM. Dr. Buyrukçu, içme suyundan kutu içeceklere, koltuk altı deodorantından diş macununa, temizlik malzemelerinden diş dolgusuna kadar birçok üründe bulunan alüminyum ve çinko gibi ağır metallerin neden olduğu toksik obeziteye karşı uyardı. Buyrukçu, bağırsak duvarının geçirgenliğinin bozulması sonucu meydana gelen toksik obezitenin, kadınlarda basen ve göbek, erkeklerde ise sadece göbekte yağ oluşumuna yol açtığını belirterek, vücudun sağlıksız besinleri, toksinleri, ağır metalleri hemen yağ dokusu ile çevrelediğini kaydetti. Toksik obezitede diyete rağmen kiloların verilemediğini kaydeden Buyrukçu, "Bacak ve kol ince kalıyor. Bu hastalar genelde, 'Biz diyet yapıyoruz ama göbek gitmiyor ve diyetten vazgeçiyoruz' diyorlar. Kişinin vücuduna bakarak çok kolay tanıyabiliyoruz. Bunun tedavisinde ise öncelikle buradaki nedeni ortadan kaldırmak gerekiyor. Bağırsak duvarının geçirgenliğini tedavi ediyoruz. Bunun tedavisini verdikten sonra diyet yaptığımız o toksit bölgenin verdiği vücut bölgesine yönelik uygulamaları kullandığımızda bölgesel uygulamalar yaptığımızda çok hızlı şekilde kilo veriyor" dedi.