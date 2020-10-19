Türk Destanları Gölbaşı’nda yeniden ruh buluyor

GÖLBAŞI Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Ünlü Tarih Yazarı Prof. Dr. Tufan Gündüz ile Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gültekin Akengin'i makamında ağırladı. Türk Destanları teması ile Gölbaşı'nın her köşesinde bir ruh oluşturacaklarının müjdesini veren Başkan Şimşek "Büyük Gölbaşı Merkezi Projemiz ile Ankara'da bir ilke imza atacağız. Gölbaşı şehir merkezini kapsayan yaklaşık 8 kilometrekarelik alanı tüm ölçekleri ile yeniden tasarlayacağız. 9 etapta bitirilmesi amaçlanan projenin her etabında Oğuz Kağan ile Kürşat Destanı'ndan Malazgirt'e, İstanbul'un fethinden Cumhuriyetimize, 15 Temmuz'dan çok sayıda kıymetli destanımıza kadar Türk tarihinden esintiler olacak. Tüm alanlarda tarihten bugüne yaşanan Türk Destanları'nı sembolize eden yapılar, heykeller, peyzaj ve ticaret sahaları yerini alacak" dedi.