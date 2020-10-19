Zincirleme ‘ışık ihlali’ kazası: 3 yaralı

KAZA, Çankaya Kızılay Meydanı'nda meydana geldi. Atatürk Bulvarı'ndan Ulus'a giden ve kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen Eda Ş. yönetimindeki 06 EDA 33 plakalı otomobil, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndan Cebeci yönüne giden Hakan K.'nin kullandığı 06 T 0210 plakalı taksiye çarptı. Taksi savrularak, önce kavşakta duran polis minibüsüne ardından Cihan Ç. yönetimindeki 75 BA 658 minibüse çarptı. Savrulmaya devam eden taksi, kaldırıma çıkarak, metro istasyonu girişinde durdu. Kazada taksi sürücüsü Hakan K. ile yabancı uyruklu 1 yolcusu ve çarpan otomobil sürücüsü Eda Ş. yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Metro girişinde yaralı halde yatan taksi şoförü Hakan K., yeşil ışıkla birlikte harekete geçtikleri sırada hızla gelen otomobilin kendilerine çarptığını öne sürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.