AK Parti Keçiören İlçe Başkanlığına Zafer Çoktan yeniden seçildi

AK Parti Keçiören İlçe Teşkilatı'nda 7. Olağan Kongre süreci tamamlandı. Kongre Fatih Stadyumu'nda Kovid- 19 tedbirleriyle yapıldı. Kongrede, Zafer Çoktan yeniden ilçe başkanı seçildi. Kongreye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Ankara milletvekilleri Emrullah İşler, Orhan Yeğin, Arife Polat Düzgün ve Nevzat Ceylan, AK Parti Genel Merkez Ankara Koordinatörü ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ve AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut,Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve partililer katıldı.