OLAY Çubuk'ta meydana geldi. Akşam saatlerinde başlayan etkili yağmur yağışı başladıktan kısa bir süre sonra camiye yıldırım düştü. Yıldırımın düşme sonucunda cami içerisinde yangın çıktı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri alevleri kısa sürede kontrol altına alırken camide bulunan elektronik malzemeler ve tesisat zarar gördü. Camide kimsenin olmaması olası faciayı önledi. Mahalle Muhtarı Ayhan Şahan, camide kimsenin olmadığı sırada yıldırımın isabet ettiğini, yangının itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldüğünü ifade etti.