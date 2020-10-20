Hedef evimize mutlu dönmek

TFF 1. Lig'in 5. haftasında Giresunspor ile 1-1 berabere kalan Ankaraspor'un yeni teknik direktörü İsmet Taşdemir, "Kazanarak başlamak istedik ama nasip olmadı. İlk galibiyetimi Tuzlaspor maçında kazanmak istiyorum"
dedi. Taşdemir, ligin iyi takımlarından biriyle karşılaştıklarını belirten Taşdemir, "Ortada bir maçtı, kazanabilirdik de kaybedebilirdik de... İki takımın da pozisyonları vardı. Kazanarak başlamak istedik ama nasip olmadı. Bir puan aldık. Koronavirüse yakalanan 9, sakat da 3 oyuncumuz vardı. Transferin son günü alınmış 2-3 hazır olmayan oyuncumuz vardı. Genç takımdan yaptığımız takviyelerle maça öyle hazırlanabildik"
şeklinde konuştu.
MAÇ BUGÜN ÜMRANİYE BELEDİYE STADINDA
İçinde bulunduklarında durumdan dolayı alınan 1 puan için, "Memnun muyum? Aslında değilim ama şartlara baktığınızda puan puandır"
diyen Taşdemir, takımıyla çıktığı ilk karşılaşmada 3 puan göremediği için üzgün olduğunu da söyledi: "Şimdi İstanbul'da ligin iyi takımlarından biri olan Tuzlaspor ile karşılaşacağız. Amacımız rakibine ilk mağlubiyetini tattırarak sıralamada üst sıralara yükselmek. Her ne kadar eksik olsak da takımıma güveniyorum." Bugün Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda 13.30'da oynanacak maçı Trabzon bölgesinden Ramazan Keleş yönetecek. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.