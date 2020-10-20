Hedef evimize mutlu dönmek

TFF 1. Lig'in 5. haftasında Giresunspor ile 1-1 berabere kalan Ankaraspor'un yeni teknik direktörü İsmet Taşdemir,dedi. Taşdemir, ligin iyi takımlarından biriyle karşılaştıklarını belirten Taşdemir,şeklinde konuştu.İçinde bulunduklarında durumdan dolayı alınan 1 puan için,diyen Taşdemir, takımıyla çıktığı ilk karşılaşmada 3 puan göremediği için üzgün olduğunu da söyledi: "Şimdi İstanbul'da ligin iyi takımlarından biri olan Tuzlaspor ile karşılaşacağız. Amacımız rakibine ilk mağlubiyetini tattırarak sıralamada üst sıralara yükselmek. Her ne kadar eksik olsak da takımıma güveniyorum." Bugün Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda 13.30'da oynanacak maçı Trabzon bölgesinden Ramazan Keleş yönetecek. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.