Keçiören’de eş zamanlı köşe bucak temizlik

KEÇIÖREN Belediye Başkanı Turgut Altınok, "İlçemizin tüm cadde ve sokakları gece gündüz süpürülüyor. Temizlik ekibimizin girmediği hiçbir mahallemiz yok. 51 mahallemizin tamamında eş zamanlı devam eden temizlik çalışmalarıyla sokaklarımızı pırıl pırıl yapıyoruz. Temizlik ekiplerimiz muhtarlarımızla koordineli bir şekilde ilçemizi köşe bucak temizliyor ardından da dezenfekte çalışması yürütüyor" dedi.Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ilçedeki 51 mahallede yürütülen detaylı temizlik çalışmaları 24 saat esasına göre devam ediyor. Bu kapsamda ilçenin tüm cadde ve sokaklarında hem mıntıka temizliği yapılıyor hem de köşe bucak süpürme işlemi gerçekleştiriliyor. Ayrıca dezenfekte ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında cadde, sokak ve binaların iç kısımlarını dezenfekte ederek vatandaşa sağlıklı bir yaşam alanı sunuyor.