Sağlık çalışanlarına teşekkür ziyareti

Hastane çalışanlarından içinden geçtiğimiz salgın dönemi ve hasta oranları ile ilgili bilgi alan Başkan Ramazan Şimşek "Sizler bu sürecin kahramanısınız. Bu süreçte ailelerinizden sevdiklerinizden ayrı kaldınız. İnşallah bu dönemler bir an önce geçecek. Bizler yeniden kavuşacak ve sarılacağız. Türkiye bu sınavı, Devletimizin ve Sağlık Bakanımızın önderliğinde özverili ve başarılı çalışmalarıyla gayet güzel geçiriyor. Biz zaten Türk toplumu olarak kolonya ve temizlik kültürümüzle çoğu tedbiri uyguluyorduk. El hijyeni fiziki mesafe, temizlik sizlerin de vurguladığı gibi çok önemli. Bir eksiğiniz olduğu zaman Ramazan Şimşek adına ve Gölbaşı Belediyesi adına yanınızda olduğumuzu tekrardan vurgulamak isterim. Arkanızda değil yanınızdayız" dedi. Gölbaşı Belediyesi olarak sürecin başından bu zaman dilimine kadar aldıkları tedbirler ile her zaman farkındalık yaratmayı amaçladıklarının da altını çizen Şimşek, sağlık personeline meyve ikramında bulundu. Hastane çalışanları ise ziyaretleri sebebiyle Başkan Ramazan Şimşek'e teşekkürlerini sunarak "Bu süreç inşallah geçecek. O dönemden beri canla başla çalışıyor ve mücadele ediyoruz. Hastanemiz en fazla pandemi hastası ağırlayan hastanelerden oldu. Bu durumu başarı olarak görüyoruz. Bizleri yalnız bırakmadığınız ve desteklerinizi esirgemediğiniz için teşekkür ederiz" dedi.