Ankara’nın peribacalarına ‘hassas’ koruma

Kızılcahamam Abacı Peribacaları ile Soğuksu Milli Parkı Ağaç Fosilleri, bazı doğal sit alanlarının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescil ve ilan edildi. 6 Ekim 2020'de Resmi Gazete'de yayımlanan karar, özellikle ilçedeki turizmcileri sevindirdi. Kapadokya'yı andıran ve doğasıyla ziyaretçilerini etkileyen Abacı Peribacaları'nda, 2 seyir terası, kameriyeler, yürüyüş yolları ve çocuklar için oyun alanları yer alıyor. Çam ormanları içinde yürüyerek fosil ağaçları ziyaret eden doğaseverler de taşlaşmış dev ağaçlara hayran kalıyor. Abacı Peribacaları ile Soğuksu Milli Parkı Fosil Ağaçları, vatandaşların da yoğun ilgisini görüyor.Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, ilçenin doğası ve termal sularıyla olduğu kadar jeolojik oluşumlarıyla da ünlü olduğunu belirterek, "Yaklaşık 2 bin kilometrekare alan içinde bu tipte 250 jeolojik oluşum var. 19 tanesini ziyarete açtık. Bunlardan Abacı Peribacaları ile Soğuksu Milli Parkı Ağaç Fosilleri, cumhurbaşkanımız tarafından 'Kesin Korunacak Hassas Alan'lar içine alındı ve bu bizi mutlu etti. İlçeye yaklaşık 2.5-3 milyon ziyaretçi geliyor" dedi.