‘Hakemle ilgili konuşsam hiç hoş olmayacak

YUKATEL Denizlispor yenilgisinin ardından teknik direktör Mert Nobre'nin lisansı olmadığı için konuşan teknik sorumlusuaçıklamalar yaptı. "Denizlispor ile oynadığımız maç iki taraf için kritikti" diyen Işık, "Bu maçı kazanmayı çok istiyorduk. Milli takım arasında iyi çalışmıştık. Çok pozisyon bulamasak da ilk 20 dakika üstünlüğümüzle geçti. 25. dakikada kornerden golü yedikten sonra rakibimiz oyunun temposunu düşürmeye çalıştı. Hakem de buna yardımcı oldu.Mazeretlerin arkasına sığınmıyoruz. Sonraki maçlarda telafi edeceğiz. Biz iyi bir takımız. Karakterli futbolculara sahibiz. Müthiş bir uyum var. Takımlar yenilince değil pes edince tükenir, biz pes etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.YUKATEL Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Gençlerbirliği galibiyeti sonrası Mert Nobre hakkında konuştu. Rumen teknik adam, "8 yıl önce ben Kayserispor'daydım ve Nobre futbolcuydu. Bana göre inanılmaz ve çok büyük bir futbolcuydu. Karakter olarak olarak da insan olarak da çok iyi bir insan. Kendisi ile çok iyi bir arkadaşlık ve dostluğumuz var. Saha içerisinde sadece sohbet ediyorduk. Onun için bütün şansları ve güzellikleri diliyorum. O hak ediyor" ifadelerini kullandı.