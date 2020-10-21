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Pandemi ile mücadelede rekor para cezası

Korona denetimlerine katılan Çankaya , “İlçede pandemi ile mücadele sürecinde bugüne kadar yaklaşık 5 milyon 500 bin TL para cezası uyguladık” dedi

Giriş Tarihi: 21.10.2020 ABONE OL
Pandemi ile mücadelede rekor para cezası
ÇANKAYA Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda ilçede Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde gerçekleştirilen koronavirüs önlemlerine ilişkin denetime katıldı. Kafe, restoran, büfe gibi iş yerleri ile diğer esnafa yönelik denetimlerde vatandaşlara uyarılarda bulunuldu. Kaymakam Buhara, salgınla mücadelenin devam ettiğini belirterek, "Çankaya'da pandemi ile mücadele sürecinde bugüne kadar yaklaşık 5 milyon 500 bin TL idari para cezası uyguladık. Biz tabii idari para cezası uygulama taraftarı değiliz. Vatandaşlarımızı uyarmak ve bilgilendirmek maksadıyla bu denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Çankaya'da yüksek şekilde bir farkındalık oluşmuş durumda" ifadelerini kullandı.
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Pandemi ile mücadelede rekor para cezası
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