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Altınköy’ün konuğu Kızılcahamam oldu

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’nın davetiyle ’nde misafir olan ilçe belediyeleri arasında Kızılcahamam’da yerini aldı

Giriş Tarihi: 22.10.2020 ABONE OL
Altınköy’ün konuğu Kızılcahamam oldu
ALTINDAĞ Belediyesi, Ankara'nın ilçelerini Altınköy'de ağırlamaya devam ediyor. Kalecik, Akyurt, Çubuk, Çamlıdere ve Güdül'ün ardından başkentin bir diğer güzel ilçesi Kızılcahamam, bu hafta Altınköy Açık Hava Müzesi'nin konuğu oldu. Kızılcahamam Belediyesi'nin tanıtım standını, ev sahibi Başkan Balcı, Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla ve Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar birlikte açtı. Kızılcahamam Belediyesi standı, Pazar günü akşamına kadar ziyarete açık olacak. İlçe belediyeleriyle yapılan bu işbirliğinden dolayı çok memnun olduklarını ifade eden Başkan Balcı, "İlçe belediyelerimizi ve başkanlarımızı Altınköy Açık Hava Müzesi'ne davet ediyor, burada kendilerine tahsis ettiğimiz yerde kültürel, tarımsal ve geleneksel zenginliklerini tanıtmalarına vesile oluyoruz" dedi.
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Altınköy’ün konuğu Kızılcahamam oldu
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