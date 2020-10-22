Altınköy’ün konuğu Kızılcahamam oldu

ALTINDAĞ Belediyesi, Ankara'nın ilçelerini Altınköy'de ağırlamaya devam ediyor. Kalecik, Akyurt, Çubuk, Çamlıdere ve Güdül'ün ardından başkentin bir diğer güzel ilçesi Kızılcahamam, bu hafta Altınköy Açık Hava Müzesi'nin konuğu oldu. Kızılcahamam Belediyesi'nin tanıtım standını, ev sahibi Başkan Balcı, Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla ve Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar birlikte açtı. Kızılcahamam Belediyesi standı, Pazar günü akşamına kadar ziyarete açık olacak. İlçe belediyeleriyle yapılan bu işbirliğinden dolayı çok memnun olduklarını ifade eden Başkan Balcı, "İlçe belediyelerimizi ve başkanlarımızı Altınköy Açık Hava Müzesi'ne davet ediyor, burada kendilerine tahsis ettiğimiz yerde kültürel, tarımsal ve geleneksel zenginliklerini tanıtmalarına vesile oluyoruz" dedi.