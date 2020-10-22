EBABÜS’le hasret bitiyor

Kahramnankazan'ın öğretmen Belediye Başkanı Serhat Oğuz, uzaktan eğitim gören, ancak teknolojiye ve internete erişim eksikliği yaşayan öğrencilerin de online eğitimlere katılması için Mobil EBA Destek Noktası oluşturulması için düğmeye basmıştı. Oğuz'un talimatının ardından belediyeye ait bir otobüs bilgisayar ve internetle donatılarak, Mobil EBA Destek Noktası haline getirilmişti. Bu kapsamda otobüs 15 bilgisayar ve internet alt yapısı ile donatılmıştı. EBABÜS ismi verilen otobüs düzenlenen törenle hizmete girmişti.EBABÜS, farklı illerden gelen ve ilçenin değişik mahallelerinde kurdukları çadırlarda yaşayan mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocuklarını kayıtlı olduğu illerdeki öğretmenleriyle buluşturmaya devam ediyor. EBABÜS düzenli olarak ilçede mevsimlik tarım işçilerinin ikamet ettiği 8 noktadaki öğrencileri öğretmenleriyle buluşturuyor. Böylece internet ve bilgisayarı olmayan öğrenciler, online olarak verilen derslere katılma imkânı buluyor. EBABÜS'ün girişine kurulan ünitede ellerini dezenfekte eden öğrencilere maske de dağıtılıyor. Ayrıca ihtiyaç duyan öğrencilere kırtasiye malzemeleri de veriliyor. Mevsimlik tarım işçisi aileler uygulamadan oldukça memnun olduklarını dile getirerek, memnuniyetlerini, "Başkanımız Serhat Bey'den ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Yavrularımız okullarına EBABÜS sayesinde devam edebiliyor. Teşekkür ediyoruz" sözleriyle dile getiriyor. Öğrenciler ise "Çok mutluyuz öğretmenimiz ve arkadaşlarımızdan ayrı kalmıyoruz. Annemiz babamız tarlada çalışırken bizler de öğretmenlerimiz ve arkadaşlarımızla derslerimize devam ediyoruz" diyor.Başkan Oğuz da, Ankara'da ilk kez hayata kendileri tarafından geçirilen bu anlamlı proje sayesinde öğrencilerin öğretmenleriyle buluşmaya devam ettiklerini belirterek, "Tarım ve hayvancılık alanında yoğun bir potansiyele sahip olan ilçemize, doğal olarak farklı illerden ekmek paraları için, çocuklarının rızıkları için çok sayıda mevsimlik tarım işçisi ailemiz geliyor. Biz de bu süreçte ilçemizde yaşayan her çocuk bizim için çok önemli diyerek, uzaktan eğitime katılma imkânı bulamayan yavrularımız için Mobil EBA Destek Noktası'nı oluşturmuştuk. Yavrularımızın öğretmenleriyle, arkadaşlarıyla buluşmaları bizleri de oldukça mutlu ediyor" diye konuştu., dinozor, penguen, aslan ve daha birçok sevdiğiniz hayvanları resmetmek ister misiniz, çocuklar? Sincan Belediyesi çocuklarımızın hobi ve becerilerini artırmak amacıyla resim kursunu dijital ortamda yayına sundu. Resim öğretmeni Damla Onuk kameralar karşısına geçti, çocuklar için keyifli mi keyifli videolar hazırlandı. Çocukların anlayabileceği şekilde çeşitli hayvan figürleri çizen Damla öğretmen, ailelerden de tam not aldı. ekultur.sincan.bel.tr internet adresi üzerinden Sincan Belediyesi hem yetişkinlere hem de çocuklara çok sayıda hizmet ulaştırıyor. Resim öğretmeni Damla Onuk'un keyifli anlatımı ile videolar hazırlandı. Kursa katılmadan önce kâğıdınızı ve kaleminizi hazırlamayı unutmayın.