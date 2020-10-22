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’ın 2021 yılı bütçesi onaylandı

Giriş Tarihi: 22.10.2020 ABONE OL
Pursaklar’ın 2021 yılı bütçesi onaylandı
PURSAKLAR Belediyesi Meclisi Ekim Ayı olağan toplantısında ilçe vizyonuna uygun olarak üst yapıdan temizliğe, spordan eğitime gelecek yıla dair hizmet ve yatırımların yer aldığı 2021 Mali Yılı Mali Bütçesi görüşüldü. Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve meclis üyelerinin katılımı ile belediye meclis toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda bütçe ile ilgili tüm maddeler teker teker görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Başkan Çetin, bütçenin hazırlanmasında emeği geçen belediye personeli, Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri ve tüm meclis üyelerine bütçe çalışmalarına verdikleri destekten ötürü teşekkür etti.
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Pursaklar’ın 2021 yılı bütçesi onaylandı
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