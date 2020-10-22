Teşekkürler başkent

Çankaya'da yaşayan 8 yıllık evli astsubay Yunus Emre ve sınıf öğretmeni Ayşe Ergen çiftinin 1 yaşındaki oğulları Ömer, SMA TİP 1 hastalığına yakalandı. Ömer'in yaşıtları gibi hareket edebilmesi ve nefes alabilmesi için yardıma ihtiyacı var. Ergen ailesi, çocuklarının tedavisi için global bağış sitesi olan 'GoFundMe' üzerinden yardım kampanyası başlattı. Tedavi için 2.4 milyon dolar toplanması gerekiyordu. Tedavi için gerekli para tamamlandı. Ömer bebek 10 gün içinde tedavi olmak üzere Amerika'ya gidecek. Anne Ayşe Ergen çok mutlu olduğunu bunu başta Ankaralılar olmak üzere dünyanın dört bir yanından bağış yapan insanlar sayesinde başardıklarını söyledi. Aile, çocuklarının tedavisi için global bağış sitesi olan 'GoFundMe' üzerinden yardım kampanyası başlattı. Tedavi için 2.4 milyon dolar toplandı. Yaşadığı mutluluğu SABAH Ankara ile paylaşan anne Ergen, "Bu tedavi 2 yaş altı çocuklar için uygulanıyor. 'Zolgensma' adında gen terapi tedavisi. Ömer sizlerin sayesinde bu tedaviden faydalanacak ve inşallah sağlığına kavuşacak. Herkes elinden geldiği kadar yardım etti. Allah hepinizden razı olsun evladım sayenizde nefes alacak. Bu zafer sizin, duygularımız tarifsiz. Ne denilebilir hiç bilmiyorum. Biz baştan itibaren inandık ve çok şükür olumlu sonuç aldık darısı destek bekleyen tüm bebeklere. Hepinize çok teşekkür ediyoruz" dedi.SMA'lı Ömer'in yaşamaya tutunması için gerekli tedavide sona gelindi. Ailenin başlattığı yardım kampanyası çığ gibi büyüdü. Ömer için dünyanın dört bir yanından yardım yapıldı. Geçtiğimiz hafta Gölbaşı Belediyesi de sokaklara kampanya afişlerini astı. Ömer'in nefes alması için kimi çocuklar kumbaralarını, kimi dükkân sahibi gelirinin bir kısmını kimisi de elinden geldiği kadar bağış yapıp yardım etti.ANNE, Ömer'in hastalığını 2 aylıkken fark ettiklerini, bunu öğrenene kadar genlerinde böyle bir hastalığın olduğunu bilmediklerini söyledi. Ömer normal bebekler gibi hareket edemiyor desteksiz oturamıyor, emekleyemiyor, ayaklarının üzerinde duramıyor. Yutma zorluğu çekiyor. Hastalığından dolayı akciğerleri yeterli kapasitede değil. Hem akciğerlerini genişletmek hem de ciğerlerini dinlendirmek için Bpap isimli cihazı kullanıyor. Ayrıca uyurken parmağına oksitmetre cihazı ile sürekli nabzı ve satürasyonu ölçülüyor. Amerika'daki tedavi sonrası Ömer de sağlıklı şekilde nefes alabilecek.AÇILIMI Spinal Musküler Atrofi olan SMA, omurilikte bulunan motor sinir hücrelerinin kaybından ötürü ortaya çıkan, kas kaybına ve kas zayıflığına sebep olan bir hastalık.