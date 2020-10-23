Ankaraspor tatsız!

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Tuzlaspor, iç sahada karşılaştığı Ankaraspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. 27. dakikada sağ taraftan Pucko'nun içeri çevirdiği topa arka direkte Cajic'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0. 31. dakikada sol taraftan Ferhat Öztorun'un kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Thuram'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarı gitti. 58. dakikada Mbamba'nın ceza sahası içinde kaleciye verdiği geri pasta top kaleye yöneldi. Kaleci Berk Balaban bu topa uzanarak kaleye gitmesini önledi. Kaleci Berk'in müdahale ettiği top ceza sahası içi sağ çaprazda boşta kaldı. Pozisyonu takip eden Pucko'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0. Bu sonuçla ilk maçında 1 puan alan yeni teknik direktör İsmet Taşdemir, İstanbul'da çıktığı ikinci karşılaşmasından eli boş döndü.ANKARASPOR Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Tuzlaspor karşısında iyi bir oyun ortaya koyamadıklarını vurgulayarak, "Çalıştığımız hiçbir şeyi sahaya yansıtamadık" dedi. Tecrübeli çalıştırıcı, sahada çalıştıkları hiçbir şeyi uygulayamadıklarını ifade ederek, "Futbol anlamında çok kötü bir günü geride bıraktık. Çalıştığımız hiçbir şeyi sahada uygulayamadığımız gibi rakibe de geniş alan ve onları kullanması için imkan tanıdık. Rakip de bunları değerlendirdi. Futbol anlamında bizim için kara bir gün oldu diyebiliriz. Rakibimizi tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.ZIRAAT Türkiye Kupası'nda mücadele eden 3. Lig ekibi Çankaya Futbol Kulübü dün karşılaştığı bir başka 3. Lig temsilcisi Belediye Derincespor'a 3-0 mağlup olup 2. turda elendi.