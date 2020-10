Gönüllüler ilçe tiyatrosu kurdu

Profesyonel olarak tiyatro ve sinema oyunculuğu yapan Deniz Sandalcı, koronavirüs salgını nedeni ile ilçesi olan Sulakyurt'a döndü. Sulakyurt'ta tiyatrodan uzak kalamayan Sandalcı, Halk Eğitim Merkezi aracılığı ile tiyatro topluluğu kurmaya karar verdi. Halk Eğitim Merkezi ile iletişime geçen Sandalı'nın Tiyatro projesi büyük beğeni topladı ve Halk Eğitim Merkezi tarafından Tiyatro Topluluğu kurulmasına onay verdi. Daha sonra Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik ile iletişime geçen Sandalcı, Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik'in de desteğini alarak, çalışma yapılacak salon sonunu da aştı. Sulakyurt halkından oluşan 15 kişilik gönüllü amatör tiyatrocuyu da bir araya getiren Sandalcı, Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan Uygulamalı Tiyatro Kursunun çalışmalarına start verdi. Sulakyurt Belediyesi tarafından verilen salonda başlayan Tiyatro Kursu eğlenceli anlara sahne oluyor. Kursun açılması için yoğun çaba sarf eden ve Halk Eğitim Merkezi ile Sulakyurt Belediyesi'nin desteği ile kursu açmayı başaran tiyatrocu Deniz Sandalcı, "Pandemi süreci herkesi çok etkiledi. Sanat ve sanatçılarda üzerine düşen payı maalesef aldı. Ancak Sanat uzak kalınabilecek bir şey değil, sanat bir bağımlılık bir tutku. Salgın sürecimde ilçeme döndüm ancak sanattan uzak kalamadım. Ben hem mektepli hem alaylı tiyatrocuyum. İlçe yöneticilerinin heyecanını gördüm, ilçe halkının heyecanını gördüm. Bu beni çok heyecanlandırdı. Halk Eğitim Merkezi Tiyatro Kursunu açtı, Belediye Başkanımız yer teminini sağladı. Halkımızdan da orta yaş gurubunda ciddi bir talep gördük ve çalışmalara başladık. Sulakyurt halkı köyleri ile birlikte sanata çok yatkınlar. Çalışmalara başladık, inşallah yakın zamanda bir oyun ortaya çıkartırız ve hem Kırıkkale'nin, hem ülkemizin dört bir yanında oyunumuzu sergileriz" ifadelerini kullandı.SULAKYURT Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan Tiyatro Kursuna maddi manevi her türlü desteği sağlayan Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik " Sulakyurt Belediyesi olarak, Kültür, spor ve sanat alanlarında hiçbir yatırımdan kaçmıyoruz. İlçe halkımızın bu tür organizasyonlardan uzak kalmasını istemiyoruz. Sulakyurt Halk Eğitim Merkezi de bu tür organizasyonlar için çok büyük emekler harcıyorlar. Uyum içerisinde bu tür organizasyonların artması için çalışıyoruz. Deniz Hocamız bizim için büyük bir şans oldu. Kendisi Tiyatro ve Sinemada ilçemizin gururu olarak emek veriyordu. İlçemize döndükten sonra da sanattan ilçe halkımızın da istifade etmesi için elini taşın altına koydu. Biz yer teminini sağladık. Sulakyurt'un bütün ülkeye örnek olacağının heyecanı içerisindeyiz. İnşallah önümüzde ki sene Sulakyurt Festivali'nde Sulakyurt Tiyatro Topluluğu'nun oyununu izleyeceğiz. Belediye olarak her türlü desteği sağlamaya hazırız, Yurdun her yanında oyunlarını sergilemeleri için her türlü fedakarlığı yapacağız" diyerek sözlerini tamamladı.