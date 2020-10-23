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Kafa kafaya çarpıştılar beş kişi yaralandı

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada biri ağır 5 kişi yaralandı. Harun Ö.’nün duran kalbi, yeniden çalıştırılarak, diğer yaralılarla birlikte hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan biri “Aileme söylemeyin” dedi

Giriş Tarihi: 23.10.2020 ABONE OL
Kafa kafaya çarpıştılar beş kişi yaralandı
Kaza, Çankaya Dikmen Caddesi'nde meydana geldi. Kızılay yönüne giden Batıkan Y. yönetimindeki 06 NY 302 plakalı otomobil, Harun Ö. yönetimindeki 34 SG 8960 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Harun Ö. ile diğer aracın sürücüsü Batıkan Y. ile yanındaki Burcu Ö., Damlanur G. ve Tuğberk Y. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin uzun çabaları sonucu çıkarıldı.

AİLEME HABER VERMEYİN
Çalışmalar sırasında Batıkan Y.'nin kullandığı otomobilde bulunan yaralılardan biri, ailesine haber verilmemesini istedi. Yaralı, "Aileme haber vermeyin sakın, anneannem kalp krizi geçirir" diyerek polislere yalvardı.

DURAN KALBİ YENİDEN ÇALIŞTIRILDI
HARUN Ö.'nün duran kalbi ise sağlık ekiplerinin dakikalarca süren kalp masajıyla yeniden çalıştırıldı. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
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Kafa kafaya çarpıştılar beş kişi yaralandı
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