Sokaklar haftada bir kez yıkanıyor

KEÇİÖREN Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ilçedeki 51 mahallede yürütülen detaylı temizlik çalışmaları 7 /24 esasına göre devam ediyor. Bu kapsamda mahallelerin tamamı içinde gül suyu bulunan deterjan karışımı ile yıkanarak dezenfekte ediliyor. Ekipler ayrıca bina girişlerini de yıkayarak vatandaşa sağlıklı bir yaşam alanı sunuyor.Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, temizlik çalışmalarına paralel olarak Kovid-19 ile mücadele çalışmalarının mesai mefhumu olmaksızın devam ettiğini belirterek, pandemi sürecine ilişkin şu hatırlatmalarda bulundu: "Daha temiz, huzurlu, güzel bir Keçiören için gece gündüz sahada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mikrobik olması muhtemel ortamlarla birlikte şehrimizin her tarafında dezenfekte çalışması yürütüyoruz. Parklarımız dahil olmak üzere, pazar yerleri ve sokaklar, binalar, ibadethaneler dezenfekte ediliyor. İlçemizi pırıl pırıl yapıyoruz. Sağlığımız için temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyalım, canlı bomba olmayalım. Hem kendi hem de sevdiklerimizin sağlığına zarar vermeyelim."