Ankara’da ‘Barutlar’ suç örgütüne operasyon: 20 gözaltı

ANKARA'da polis ekipleri, çok sayıda suça karıştığı belirlenen ve 'Barutlar' olarak bilenen suç örgütüne operasyon düzenledi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası, çok sayıda suça karıştığı tespit edilen ve 'Barutlar' olarak bilenen suç örgütü takibe alındı. Teknik ve fiziki takip ile 22 ev ve 4 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, örgüt lideri H. B. ile birlikte 20 şüpheli gözaltına alındı. Firari 4 şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı. Bu arada şüphelilerin ev ve iş yerinde yapılan aramada, çok sayıda çek-senet, uyuşturucu madde, kırmızı ve yeşil reçete tabi haplar, değişik çaplarda tabanca ve bu tabancalara ait fişekler ele geçirildi. Şüphelilerin, Altındağ'daki kentsel dönüşüm çalışmaları sonrasında bölgede yeniden yapılanmaya çalıştığı ve bu nedenle bölgedeki diğer gruplarla çatışma içinde oldukları belirlendi. Şüphelilerin uyuşturucu ticareti, kumar oynanması için yer sağlama, tefecilik, yaralama gibi çok sayıda suça karıştıkları tespit edildi.