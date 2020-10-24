Bürokratlarıyla çalışmaları inceledi

YENIMAHALLEBelediye Başkanı Fethi Yaşar, belediye bürokratlarıyla aylık olağan durum değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantıda daha güzel, daha yaşanabilir bir Yenimahalle için neler yapıldığı ve neler yapılması gerektiği masaya yatırıldı. Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcıları Erhan Aras, Yaşar Neslihanoğlu, Hüseyin Boran ve birim müdürlerinin katıldığı toplantıda Yaşar, "11 yıldır gece gündüz demeden çalıştık. Aynı şevk ve azimle çalışmaya doğru, dürüst ve güler yüzlü hizmet anlayışımızdan ödün vermeden devam edeceğiz" dedi.