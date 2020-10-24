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Büyükelçi’den Başkanı’na ziyaret

Giriş Tarihi: 24.10.2020 ABONE OL
Büyükelçi’den ATO Başkanı’na ziyaret
ZİMBABVE'NIN Ankara Büyükelçisi Alfred Mutiwazuka, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ı makamında ziyaret etti. Baran, başkentin Afrika'nın talebini karşılayacak üretim kapasitesine sahip olduğunu belirterek "Zimbabve ile ticareti geliştirmek için iki ülke reel sektörünü bir araya getirebiliriz"dedi. Baran, Türkiye'nin Afrika ile ilişkilerini "açılım politikası" olarak başlattığını anımsattı.Baran, 2008 yılında 10 olan Ankara'daki Afrika büyükelçiliği sayısının 36'ya çıktığını kaydetti.
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Büyükelçi’den ATO Başkanı’na ziyaret
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