Doğayı usta dokunuşlarla daha işlevsel hale getireceğiz

İNCELEMELERIN ardından bir değerlendirme bulunan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Yapımı düşünülen yeşil alan projelerimizin bölgeye çok büyük katkı sağlayacağı kanaatindeyim. Hazırlanan projelerimizle ilgili geniş fizibilite çalışması yapılıyor. O çalışmalar yapıldıktan sonra daha yeşil bir Pursaklar için çalışmalarımıza hız vereceğiz. Amacımız, hemşehrilerimize daha kaliteli hizmet sunmaktır. Arazilerimizdeki dönüşüm gerçekleştirirken doğaya zarar vermeden usta dokunuşlarla daha işlevsel hale getireceğiz. Pursaklar'da doğayla uyumlu yaşam alanları oluşturmayı hedefliyoruz" diye konuştu.