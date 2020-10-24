Hayatının yarısı otelde geçti

Hacı Arat... Kırıkkale de doğdu. 52 yaşında... Ailesini kısa aralıklarla kaybetti. Önce kanserden annesini, ardından ablasını ve abisini. Babasının ikinci evliliğinden sonra hayata küstü... Askerden geldikten sonra aile içinde tartışma çıkınca evden ayrılan Hacı Arat oldu. Uzun süre sokaklarda hayata tutundu. Son 25 yıldır hayatını otel odalarında geçiriyor. Pazarcılık yaparak hayatını idame ettirdi. İşler bozulunca pazarcılığı bıraktı. Şimdi hayatını bir hayırseverin desteği ile sürdürüyor. Bir böbreğini de ablasına veren Hacı Arat ameliyattan sonra iş hayatı sekteye uğramaya başladı. Maddi durumu iyi olamayan Arat, bu hayatta ki tek beklentisi huzurlu mutlu bir ailesinin olması. Çok şey beklemedi hayata dair. İlk evliliğini yaptıktan sonra bu girişimi 3 ay sürdü. Mutsuzluğu daha fazla satın almamak adına boşandı. 'Baktım olmuyor... O gideceğine ben gideyim' diyerek evi terk etti. Ölen annesinden başka hayata dair bağı yok. Güzel bir eve çıkıp yeniden hayata tutunmak istiyor. Bir hayırseverin otel giderlerini ödediği Arat... Yeni bir iş yeni bir aş yeni bir aşk istiyor... Tüm yaşanmışlıklara rağmen gözlerinin içi özlem dolu... Evlilik konusunda tekrar olur ama bu otel odalarında evlilik olmaz diyor. Özlemleri var... Pilavı seviyor. Yemek ayırt etmiyor. Ne bulursa karnını doyuyor. Eti kurbandan kurbana buluyor. Bazen de bir muz özlemi oluyor... Kafasına hiçbir şey takmıyor. Sağlığını kaybetmek istemiyor. Bir simidin ucunda mutluluk buluyor. Sohbetin sonuna geliyoruz, hayıflanıyor. İç çekiyor. Gözleri doluyor. Dokunmak istiyorum olmuyor. Ne diye sorduğumda. 'Bir bacım olsaydı' diye ekliyor. Niye demeye kalkmıyor. Kız çocukları ağabeylerine düşkün olurdu diye ekliyor. Aslında Hacı Arat, çokta şey istemiyor. Bizim olup ta kıymet bilemediğimiz o kadar çok özlemi, hasreti var ki... Hep birlikte şükretmek lazım... Diye de ben ekleyeyim. Hacı Arat'ın hayatı film değil tam bir belgesel tadında...Hakan GÖKKAYA