Keçiören Belediyesi’nden Türkmenistan ile iş birliği

KEÇIÖRENBelediyesi Başkan Yardımcısı Sabiha Akdemir ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Buket Paker, iki ülke ikili ilişkilerin geliştirilmesi çerçevesinde Türkmenistan Ankara Büyükelçisi Ishankuli Amanlyev'i ziyaret etti. Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Başkan Yardımcısı Sabiha Akdemir ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Paker'in, iki ülke ikili ilişkilerin geliştirilmesi yönündeki Dışişleri Bakanlığı tavsiye kararı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un talimatları doğrultusunda yaptıkları ziyarette dostluk ve iş birliği mesajları paylaşıldı.