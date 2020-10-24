Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Ankara Başkent Haberleri Keçiören Belediyesi’nden Türkmenistan ile iş birliği

’nden Türkmenistan ile iş birliği

Giriş Tarihi: 24.10.2020 ABONE OL
Keçiören Belediyesi’nden Türkmenistan ile iş birliği
KEÇIÖREN Belediyesi Başkan Yardımcısı Sabiha Akdemir ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Buket Paker, iki ülke ikili ilişkilerin geliştirilmesi çerçevesinde Türkmenistan Ankara Büyükelçisi Ishankuli Amanlyev'i ziyaret etti. Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Başkan Yardımcısı Sabiha Akdemir ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Paker'in, iki ülke ikili ilişkilerin geliştirilmesi yönündeki Dışişleri Bakanlığı tavsiye kararı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un talimatları doğrultusunda yaptıkları ziyarette dostluk ve iş birliği mesajları paylaşıldı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Keçiören Belediyesi’nden Türkmenistan ile iş birliği
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA