Ankaragücü koronavirüs gölgesinde

Ankaragücü, Süper Lig'in gelecek haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Kulübün açıklamasına göre, Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde yapılan antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan sarı-lacivertli futbolcular, daha sonra pas çalışması gerçekleştirdi. Başkent ekibi, antrenmanın ana bölümünde ise şut çalışması yaptı. Karantinada olan futbolcuların yanı sıra sakatlıkları bulunan Endri Çekiçi, Orkan Çınar ve Zvonimir Sarlija, antrenmanda yer almadı. Bugün izin yapacak sarı-lacivertli ekip, çalışmalarına yarın devam edecek.

TESTLERDE ORTAYA ÇIKTI

Ankaragücü'nün dün Atakaş Hatayspor ile oynancak maçı, Hatay ekibindeki koronavirüs vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Öte yandan Ankaragücü'nde de biri futbolcu olmak üzere iki kişi daha koronavirüse yakalandı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, rutin testlere devam edildiği belirtilerek, "Koronavirüs semptomları gösteren bir futbolcu ve bir sağlık personelimizin Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Test sonuçları pozitif çıkan futbolcu ve personelimize acil şifalar diliyoruz" denildi. Ankaragücü'nde hafta içinde dört futbolcu, bir teknik heyet personeli ve iki sağlık çalışanın Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.