El emeği göz nuru ürünler satışta

KIRIKKALELI kadınlarımızın el emeği ürünlerini satarak ev ekonomilerine katkı sağlamaları için Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın talimatı ile kurulan "El Emeği Göz Nuru" satış alanı Şehir Parkında açıldı. Kırıkkaleli kadınlarımızın el emeği ve göz nuru ile hazırladıkları bir birinden renkli ürünleri sergiledikleri stantları gezen Belediye Başkanı Mehmet Saygılı kadınlarımızın ekonomik anlamda güç kazanması amacıyla açılan "El Emeği Göz Nuru" satış alanın Kırıkkale'ye hayırlı olmasını diledi.

DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Dışarıdan her hangi bir ürün almadıkları Şehir Parkı'ndaki satış alanında kadınların evlerinde ürettikleri ürünleri satma imkanı bulduklarını söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Saygılı "Belediyemiz tarafından Şehir parkı içerisine açtığımız stantlar ile bayanlarımıza kendi el emeği ürünlerini sergileyip, satarak ev ekonomilerine katkı sağlamış olacaklar. İlk etapta Cuma ve Cumartesi günleri satış alanı açık kalacak. Bayanlarımızdan her hangi bir yer ücret tahsisi almıyoruz. Tek şartımız bayanların evlerinde ürettikleri ürünleri getirip burada satmaları. İlginin artması durumunda haftanın diğer günlerine de pazarın açılmasını planlayabiliriz" dedi.

Hakan Gökkaya