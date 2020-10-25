Kayaklı koşu olimpikler fınlandıya’da kampta

TÜRKIYE Kayak Federasyonu Kayaklı Koşu Olimpik Milli Takımı, sezonun ilk yurtdışı kampını Finlandiya'da gerçekleştirecek. Finlandiya-Voukahti'de yapılacak kar üstü çalışma kampı İçin İstanbul'dan Finlandiya'ya hareket eden Milli Takım kafilesinde Federasyon Yönetim Kurulu Üyesi Haydar Çetinkaya, Antrenör Fikret Ören, sporcu olarak Hamza Dursun, Ömer Ayçiçek, Yusuf Emre Fırat, Hamit Tarık Aydın, Ahmed Oglago, Abdullah Yılmaz, Ayşenur Duman ve Seher Kaçmaz yer aldı.

EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ

Yurt dışında uzun soluklu bir kamp yapmayı düşündüklerini ifade eden Türkiye Kayak Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Haydar Çetinkaya, "Yurtiçi kamplarımızdan sonra Finlandiya'da kar üstü çalışma kampı yapmayı planladık. Sezon yarışlarına hazırlanmak için elimizden gelenin en iyisini yapıp ülkemize dönmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.