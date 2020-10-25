Ömer nefes alacak sırada başka bebekler var

Başkentliler SMA'lı Ömer bebeğe sahip çıktı. Tedavisi için gerekli para kısa sürede toplandı. Evladının sağlığına kavuşması için sesini başta sosyal medya ve basın ile duyurmaya çalışan sınıf öğrenmeni anne Ayşe Ergen hedefine ulaştı. Ömer nefes alacak diye yola çıkan anne şimdi SMA hastası her çocuğun sağlığına kavuşması için uğraşıyor.

ÖYKÜ VE DOĞU BEBEK İÇİN

SMA'lı çocuklar için yardım kampanyası başlatan aileler birbirlerine de destek oluyor. Gazetemiz aracılığı ile Ömer bebeğe nefes kampanyası önceki gün tamamlandı. Ömer tedavi olmak için Amerika'ya gidecek. Ömer'in annesi Ayşe Ergen sosyal medya aracılığı ile kampanyası biten ailelere seslendi. Her ailenin bir ya da iki çocuğa sahip çıkmasını isteyen Ergen, "Ailelerimizden ricam birbirimize destek olalım. Birlik olursak çocuklarımız kurtulur" dedi. Ergen Ömer'in kampanyası tamamlanınca kendi sosyal medya hesabından bu sefer Doğu bebek ve Öykü için yardım toplamaya başladı. Doğu bebeğin kampanyasında da sona yaklaşıldı. Doğu'nun tedavi olabilmesi için yüzde 11'lik kısım kaldı. Öykü'nün tedavisi için ise zaman daraldı. Öykü'nün bir an evvel tedavi olması gerek. Kas hastası bir yaşındaki Doğu'nun ve Öykü'nün de gen tedavisi olması lazım. ABD'deki tedavisi için 2.4 milyon dolar gerekiyor.



DOĞU'NUN EN KISA ZAMANDA YARDIMA İHTİYACI VAR

ÇANKAYA'DA yaşayan ve ticaretle uğraşan Çetin ve Şive Ülker çiftinin 1 yaşındaki oğulları Doğu, Spinal Muskuler Atrofi (SMA) TİP 1 hastalığına yakalandı. Doğu bebeğe 4 aylıkken tanı konuldu. Doğu'nun yaşıtları gibi hareket edebilmesi için yardıma ihtiyacı var.



ÖYKÜ'NÜN GEN TEDAVİSİ İÇİN ZAMANI DARALDI

ANKARA'DA, Sühal-Hasan Elmalıca çiftinin Spinal Muskuler Atrofi (SMA) Tip 1 hastası olan çocukları 23 aylık Öykü'nün gen tedavisi için yaklaşık 1 ayı kaldı.