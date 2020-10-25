Operadan Türk Sanat Müziği’ne uzanan müzikal yolculuk

Sineması'ndan esinlenerek ezbere bilinen şarkıları Türk Sanat Müziği tutkunları ile buluşturan opera sanatçısı Efruze, Assolist albümünü ve müzikal yolculuğunu için anlattı. Onno Tunç zamanlarındaki gibi aranjeler, sözler ve melodilerin günümüz Türk Pop Müziği'nde olmadığını söyleyen sanatçı, o zamanlarda olsaydı pop müziğine yönelebileceğini belirtiyor. Türk Sanat Müziği'nin son otuz senede arabesk müziğinin etkisiyle çok değiştiğini vurgulayan başarılı sanatçı, "Türk Sanat Müziği'nin özünü yitirdiğini düşünüyorum" dedi.